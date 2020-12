Alegrete: verão iniciou e deve ser marcado por chuva irregular e nova estiagem

Compartilhe















O verão que iniciou nesta segunda-feira, traz risco de uma nova estiagem no Rio Grande do Sul. A estação teve início às 7h02min, no Hemisfério Sul, e, segundo a MetSul Meteorologia, chega sob a influência do fenômeno La Niña que, historicamente, tende a agravar o risco da seca no interior gaúcho.

A cidade de Alegrete que está em calamidade pública devido a estiagem que assola o município, deve passar por nova onda. Os indicativos do MetSul não são dos melhores para 3ª Capital Farroupilha, chuva abaixo da média deve provocar um alta estiagem.

De acordo com a previsão, o verão de 2021 deve ter chuva irregular, comum da estação, mas com tendência de ter valores abaixo das médias históricas e déficit de precipitação em muitas áreas. Isso deve deixar o Estado sob um quadro de estiagem e de deficiência hídrica. Em algumas regiões, a estiagem pode atingir níveis de moderada a forte com possibilidade de ser severa em alguns municípios.

Com isso, partes do Rio Grande do Sul devem voltar a enfrentar problemas de falta de chuva mais volumosa com perda de produtividade nas safras de verão, diminuição dos níveis dos rios, risco de escassez de água para consumo, além de risco de incêndios em vegetação e decretos de emergências por seca, apontou a MetSul.

Conselho do Idoso emite nota de repúdio a Decreto sobre horários de idosos no transporte coletivo

Conforme a MetSul, o Estado deve ter episódios pontuais de chuva volumosa a excessiva, de curta duração, e localizada, que devem ocorrer logo após dias muito quentes e úmidos. As regiões Norte, Leste e Nordeste têm maior propensão a estes temporais, sobretudo o Litoral Norte, que sofre maior influência das correntes de umidade que atuam nesta época do ano no Sudeste do Brasil e nos litorais de Santa Catarina e do Paraná.

A previsão da MetSul ainda aponta que a Metade Norte do Estado e áreas mais próximas da costa devem receber mais chuva irregular que o Sul, o Centro, a Campanha e o Oeste, que devem ter risco de estiagem semelhante ao cenário de 2016, mas ainda assim podem sofrer com períodos secos.

Motorista morre ao atropelar capivara na BR 290 em Alegrete

O calor se fará presente. A MetSul projeta que a estação deve ter temperaturas acima da média na maioria das cidades gaúchas, com máximas próximas ou até superando os 40ºC no Estado, provocando fortes ondas de calor neste verão. É provável que a influência do fenômeno La Niña possa trazer alguns dias de temperatura mais baixa no final da estação.

Nas praias, o vento Nordestão se fará presente, mas os veranistas tendem a enfrentar menos dias com este vento forte, podendo desfrutar do tempo quente e do mar claro, projetou a MetSul. Por outro lado, em março, com o ingresso mais cedo do ar frio, a tendência é de aumento da frequência do vento Nordeste no litoral gaúcho.

Júlio Cesar Santos Fonte: MetSul Foto: Nourival Neto