Homem é assassinado em Santana do Livramento

Nesta quarta-feira (12), a Brigada Militar através do policiamento do centro, realizou atendimento a uma ocorrência de óbito na rua Hector Acosta, quase esquina com rua Clementino Bica de Almeida, no bairro Divisa.

Segundo informações preliminares, a vítima, identificada como Rogério Lemes, 32 anos, vulgo Bufante, foi encontrado morto por populares às 7h, em uma parada de ônibus.

Com a chegada de vizinhos e familiares, foi informado que por volta das 2h 10min desta mesma madrugada, Rogério estaria acompanhado de outro homem e teve uma discussão naquele local. Outra pessoa disse ter ouvido gritos na madrugada. Além disso, a Perícia constatou marcas pelo corpo da vítima, sendo um machucado na cabeça, na altura da orelha e um ferimento no peito, que tudo indica tenha sido provocado com uma faca.

O caso vai ser elucidado após o trabalho do Setor de Investigação da 1ª DP de Santana do Livramento.

