SAMU Mental esteve em ação durante a Campereada

A Prefeitura de Alegrete, seguindo suas mais diversas atividades de atenção à população, esteve presente na 41ª Campereada Internacional de Alegrete, que se encerrou ontem, 9 de fevereiro, divulgando o trabalho da equipe 24h do Serviço Atendimento Móvel de Urgência Mental (Samu Mental) da Secretaria de Saúde do município.

Segundo informações da diretora da Saúde Mental, psicóloga Nádia Mileto, este serviço 24h do Samu Mental é primeiro que se tem notícias no interior do Estado do Rio Grande do Sul. “Desenvolvemos dentro do município, com as equipes de técnicos em Saúde Mental, um plantão diário para atendimento de urgências psiquiátricas”, relata.

Nádia Mileto explica que o número para este tipo de emergência é o (55) 99155.3363 e que é possível ser acionado a qualquer hora do dia ou da noite. “Este número pode ser acionado em casos de surtos psicóticos, quadros de depressão e transtornos de ansiedade graves, ideação suicida – que é um termo médico utilizado para se referir a pensamentos sobre suicídio – e tentativas de suicídio”, enfatiza.