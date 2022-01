Homem e bebê de 5 meses morrem após acidente de trânsito em Erechim￼

Share on Email

Duas pessoas morreram, neste domingo (30), após um acidente de trânsito em Erechim, na Região Norte do Rio Grande do Sul. Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um homem e um bebê de cinco meses.

O automóvel passava pela Av. José Oscar Salazar, quando foi atingido por outro veículo, conduzido por um homem que estava sozinho. Com a batida, o bebê foi projetado para fora do carro.

Outras quatro pessoas da mesma família estavam no carro e ficaram feridas. Os ocupantes do veículo foram transferidos para o Hospital Santa Terezinha. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Fonte e foto: G1