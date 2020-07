Homem e cão, em sono profundo, são flagrados pela fiscalização durante o Lockdown

Compartilhe











Em Alegrete, muitas pessoas têm problemas relacionados ao uso de entorpecentes ou bebida alcoólica, que não aceitam ajuda da rede coordenada pela psicóloga, Nádia Mileto, da Saúde Mental. As equipes realizam um trabalho incansável, porém, muitos preferem sair de suas casas devido às limitações impostas e ficam nas ruas para, desta forma, continuarem o consumo dos produtos ilícitos. A partir desse entendimento, a cena flagrada no último sábado, na Estação Ferroviária, passa a fazer mais sentido. Durante o patrulhamento ostensivo e as abordagens realizadas pelas equipes de fiscais da Prefeitura, juntamente com a Guarda Municipal e a Brigada Militar em razão do Decreto da última sexta-feira que determinou lockdown no Município, um homem dormia no piso da antiga Estação. O sono era tão profundo que ele não percebeu a chegada dos policiais e, como ele, também em sono profundo, estava seu cão.

O companheiro dormia ao lado do homem. Geralmente os cachorros são fiéis escudeiros de seus donos ou de pessoas que eles encontram e se identificam ao logo de suas vidas. Não basta ter o animal, é preciso demonstrar amor e carinho. A epítome da lealdade fica clara em muitas cenas como esta em que o animal dorme ao lado para proteger e fazer companhia.

Ao contrário de alguns “homens”, os cães não julgam as pessoas. Eles sempre mostram seu carinho e colocam sua fidelidade à prova nos piores momentos.

Independente de ser seu dono ou não, neste caso, o cão era o melhor amigo daquele indivíduo e demonstrava isso ficando com ele e mostrando seu carinho e companhia de maneira incondicional. Existem muitas histórias de companhia e amor de moradores que ficam nas ruas com seus cães.

Histórias assim lembram o filme, “Sempre ao seu Lado” (em inglês, “Hachiko: A Dog’s History” ) que ganhou fama e emocionou plateias pelo mundo todo.

Este famoso caso trata-se da bela história do cão Hachiko, um animal japonês que costumava aguardar seu dono chegar à estação de trem todos os dias após o trabalho. Mesmo após a morte de seu dono, o cão voltava diariamente à estação e aguardava pacientemente o retorno do seu amado humano. Hachiko fez isso pela vida toda, até falecer. É uma história de arrancar lágrimas de qualquer um. Estas situações emocionam e trazem uma mensagem de amor e esperança para a humanidade. E, o mais importante, mostram a todos o quanto é importante o respeito em relação às pessoas e também aos animais.

O senhor da foto, segundo informações, seria resistente em aceitar ajuda para tratamento contra bebida alcoólica. Depois de abordado e identificado, ele foi orientado a retornar para casa.