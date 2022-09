Homem é encontrado dentro de buraco em estado hipotérmico

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Homem de 59 anos ficou preso em uma “boca de lobo” e precisou do auxílio dos policiais militares para sair. Na sequência, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – pois estava com risco de morte caso permanecesse, no buraco, em razão de uma hipotermia.

Por volta das 6h40min, de quarta-feira(31), uma guarnição foi acionada por populares que descreveram que havia um homem morto dentro de um bueiro, na Avenida Brás Faraco, em Alegrete.

No local, os policiais identificaram o homem. Ele estava desorientado e não sabia responder como havia entrado no local. Um policial precisou auxilia-lo a sair do buraco.

Apenas com uma calça, o indivíduo apresentava um quadro de hipotermia e escoriações em um dos braços.

O Samu foi acionado e o encaminhou à UPA. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.