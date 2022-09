Exposição Agropecuária de Alegrete é lançada na Expointer

O Sindicato Rural de Alegrete realizou no início da noite da última terça-feira (30), na Casa do Alegrete. o lançamento da 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete.

O evento ocorreu durante a 45ª Expointer, como tradicionalmente ocorre. O lançamento em nível estadual contou com a presença de autoridades ruralistas, empresarias e políticas. O presidente do Sindicato Rural de Alegrete Luiz Plastina Gomes, recebeu convidados e destacou o ato como um grande momento da produção alegretense.

Além de diversos políticos estaduais e federais, o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, marcou presença no lançamento ao lado do secretário de agricultura do município Daniel Gindri.

Em sua 80ª edição, a Exposição Agropecuária de Alegrete, representa tradição, inovação e qualidade, fatores que impulsionam a economia gaúcha e brasileira, fortalecendo o projeto de desenvolvimento sustentado.

Com o tema Sistemas, Equilíbrio e Renda, a Exposição Agropecuária de Alegrete apresenta o conceito em transformação dos sistemas de produção, respeitando a peculiaridade de cada cultura e proporcionando maior rentabilidade para os produtores rurais.

O evento proporciona maior aproximação entre selecionadores, criadores e produtores rurais em busca do melhoramento Genético da Fronteira Oeste, sempre respeitando as características individuais e milenares de cada raça.

A Exposição considerada o maior evento do município, além de ser uma das maiores feiras de rústicos do Rio Grande do Sul e uma das maiores exposições do interior do Estado. Com abrangência nacional, é oficializado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Em Alegrete estarão em exposição as modernas tecnologias e os melhores exemplares das raças criadas em solo gaúcho.

“Faça parte da 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete, de 12 a 16 de outubro, no Parque Dr. Lauro Dornelles”, destacou o presidente.

Fotos: Sindicato Rural de Alegrete