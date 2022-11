Homem é encontrado morto no Centro de Santa Maria

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste domingo (20), por volta das 3h, no Centro de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima foi identificada como Geraldo Carvalho Godoy, 57 anos. Ele estava caído ao lado do carro.

Segundo a BM, o homem foi atingido com golpes de faca no tórax e pescoço. Dentro do veículo, que era da vítima, foram encontrados a carteira com documentos, dinheiro, dois telefones celulares e uma faca.

Conforme testemunhas, o homem teria saído do veículo pedido ajuda e, em seguida, caiu no chão. O Samu foi chamado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida. A BM encontrou vestígios de sangue na avenida Rio Branco, a 200 metros de onde a vítima foi encontrada.

A Polícia Civil vai investigar a autoria e motivação do crime.

Por Luana Martins, RBS TV Santa Maria