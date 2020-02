Homem é esfaqueado, por amigo, durante bebedeira no bairro Vila Nova

O homem, de 40 anos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. Ele foi atingido com golpes de faca nas costas e na face. O suspeito do crime de 23 anos não foi localizado. A vítima foi esfaqueada por um amigo durante uma bebedeira na madrugada desta terça-feira(25), no bairro Vila Nova.

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para comparecer na rua José do Patrocínio, próximo ao IRMA, onde havia uma vítima de lesão corporal grave por golpes de faca. Ao ser questionado pelos policiais, o homem disse que estava ingerindo bebidas alcoólicas junto com um rapaz de 23 anos, que era amigo dele.

Em determinado momento, eles discutiram, o suspeito o agrediu, esfaqueou e depois fugiu do local.