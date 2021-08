Share on Email

Homem de 28 anos foi agredido com uma faca na Praça general Osório na madrugada de terça-feira(17), em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a vítima foi socorrida por uma guarnição e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com um ferimento provocado por faca, na região posterior da cabeça. Após ser ferido, ele saiu à procura de socorro e deparou-se com uma viatura que estava nas imediações do local.

O relato do homem foi que estava passando pela Praça(interior), quando de forma gratuita, foi agredido com uma facada pelo acusado de 30 anos que estava na companhia de outros indivíduos. Após a facada, o acusado saiu correndo sendo identificado e abordado pela guarnição, ainda com a faca, suja de sangue, algumas quadras da Praça.

Depois de passar por atendimento médico, a vítima foi à delegacia de polícia onde reconheceu o acusado. Em contato com o delegado Plantonista, foi determinado registro simples por lesão corporal. Depois de ouvido o indivíduo foi liberado.