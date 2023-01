Homem é preso após assaltar mulher na catedral de Santa Maria: ‘fica quieta, é assalto’, dizia bilhete

Share on Email

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por roubo, na tarde de segunda-feira (9), após assaltar uma recepcionista na Catedral Metropolitana de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. A mulher de 62 anos, que trabalha como voluntária na igreja, foi abordada com um bilhete anunciando o crime.

“Fica quieta, é assalto”, estava escrito.

Segundo a polícia, a mulher tentou chamar uma fiel que entrava na igreja. No entanto, foi impedida pelo assaltante e teve o colar roubado.

Uma viatura da Brigada Militar (BM) estava próxima do local e, ao ser acionada, passou a procurar pelo autor do roubo, que foi preso com uma arma falsa.

“Ele era foragido do sistema penal e hoje se encontra encarcerado. Além de ele cometer esse roubo, ele já vinha cumprindo pena pela prática delitiva de um outro roubo”, diz o delegado Carlos Alberto Gonçalves.

No mesmo dia, horas antes do roubo na Catedral Metropolitana, outro assaltante usou uma escada para ingressar na Igreja Nossa Senhora das Dores. O homem levou um televisor, comida da geladeira e o cálice usado nas celebrações. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso.

Catedral Metropolitana de Santa Maria — Foto: Prefeitura de Santa Maria/Divulgação

Por Bernardo Barcellos, RBS TV Santa Maria