Frente Parlametar do Agro trata sobre efeitos da estiagem e possíveis ações em Alegrete

Na manhã desta quinta-feira(12), a Frente Parlamentar do Agronegócio reuniu-se com o prefeito em exercício, Luciano Belmonte, Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Jesus Alzir, Celeni Viana pelo IRGA, além de vereadores.

O vereador Itamar Rodriguez(PP) que preside a frente parlamentar diz que essa é a primeira reunião em defesa do agro com o propósito de atualizar as informações da estiagem e definir os possíveis auxílios da Frente ao Executivo.

O secretário Gindri explica que a situação da estiagem no Município afeta, no momento, o lado social de mais de 40 famílias que estão sem água no interior e parte da produção de hortifrutigranjeiros. Isso ainda não é determinante para decretar Situação de Emergência em Alegrete, atesta. Nas lavouras feitas no período recomendado de plantio ainda não há prejuízos, esclarece.

A ação efetiva que vem sendo feita pela Defesa Civil é a distribuição de água às comunidades atingidas com caminhão pipa da SAP.

Quanto a disponibilidade de máquinas para abrir poços isso não seria o maior problema e sim os custos aos pequenos produtores.

A Frente vai continuar monitorando a situação e solicita, também, que as pessoas não desperdicem água, lavando carros, calçadas etc, como lembrou a Vereadora Fátima Marchezan.