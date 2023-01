Policial é morto a tiros durante assalto em Porto Alegre

Um policial militar (PM) de 27 anos foi morto a tiros durante um assalto na noite de quarta-feira (11) em Porto Alegre. Ele foi identificado pela Brigada Militar (BM) como Lucas de Jesus Lima. A BM divulgou uma nota de pesar em que lamentou a morte (leia abaixo).

De acordo com a BM, Lima foi alvo de criminosos enquanto dirigia pela Rua Luís Lederman, no bairro Morro Santana. Ele teria reagido ao assalto e foi baleado no rosto e no peito. Um dos assaltantes, de 21 anos, também foi baleado e morreu enquanto recebia atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Bom Jesus. Ele foi identificado como Marcos Vignol Evangelista Júnior. A polícia acredita que outras duas pessoas participaram do assalto e conseguiram fugir em um carro – sem levar nada.

O veículo usado na fuga foi localizado pela polícia na Vila Cefer. Ele estava abandonado e os policiais descobriram que havia sido roubado no dia anterior.

Câmeras de segurança de uma casa na região registraram o carro do policial passando pela rua e, em seguida, aquele em que estariam os criminosos. O Comando da Brigada Militar acredita que o policial estava trabalhando como motorista de aplicativo, já que estava de folga e exercia a profissão nas horas vagas.

Nota de pesar da Brigada Militar

“É com profundo pesar que o 20º Batalhão de Polícia Militar “Batalhão Major Vieira” comunica o falecimento do Soldado QPM-1 Lucas de Jesus Lima.

O Soldado Lucas Lima foi vítima de um latrocínio ocorrido no bairro Morro Santana, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (11/01).

O militar incluiu nas fileiras da Brigada Militar em 2018, estava lotado no 20º BPM, tinha 27 anos de idade e deixa sua esposa.

A Brigada Militar se solidariza com os familiares, amigos e colegas do Soldado Lucas Lima neste momento difícil.

Os atos fúnebres do Soldado Lucas Lima serão informados oportunamente, por meio de nota atualizada”.

Carro da vítima — Foto: Brigada Militar/Divulgação

Por Eduardo Paganella, RBS TV e g1 RS