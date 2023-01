Homem é preso após fazer caminhoneiro refém no RS, diz BM

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem foi preso na BR-386, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, após fazer um caminhoneiro refém. O caso aconteceu no início desta tarde deste sábado (21).

De acordo com a Brigada Militar (BM), o homem abordou o caminhão carregado com bebidas no entroncamento entre a BR-386 e a BR-448, em Canoas. Moradores da região viram a cena e chamaram a BM.

Os policiais montaram uma barreira na altura de Nova Santa Rita e conseguiram interceptar o veículo. O suspeito foi preso em flagrante pela BM com um revólver calibre 38. O caminhoneiro sofreu agressões e ficou ferido.

A polícia investiga se o homem agiu sozinho ou contou com a ajuda.

Por Eduardo Paganella, RBS TV