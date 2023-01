Acidente entre veículos deixa dois mortos na BR-285, em Mato Castelhano

Share on Email

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na BR-285, em Mato Castelhano, Região Norte do Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado (21). As vítimas não tiveram a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 7h30 no km 272, entre uma Hilux e um Uno. Os dois motoristas, da Hilux, de 53 anos e do Uno, de 20, faleceram no local. Uma passageira da caminhonete, de 35 anos, teve ferimentos leves.

Até a última atualização desta reportagem, o trânsito seguia parcialmente bloqueado aguardando a chegada do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Por Redação, g1 RS e RBS TV