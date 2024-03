Homem é preso com arma, droga e dinheiro na Zona Leste

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite de sábado(9), por volta das 22h40, em Alegrete, uma guarnição da Brigada Militar, durante patrulhamento pelo bairro Saint Pastous, avistou um indivíduo em atitude suspeita.

O endereço é conhecido por ser um ponto de venda de entorpecentes. Ao realizar a abordagem, o indivíduo em questão correu em direção ao interior do pátio de sua residência e sacou um objeto de sua cintura, jogando em direção a um terreno baldio. Ele foi prontamente contido pela guarnição.

Durante o trajeto percorrido pelo acusado, de 41 anos, foi encontrado um invólucro de plástico dentro do pátio da casa, com cerca de 25 porções de Crack. Além disso, foram localizados R$ 16,00 com o acusado e R$ 363,90 na residência.

Ao verificar o terreno baldio, foi encontrada uma Pistola calibre 765 marca Taurus, municiada com 12 cartuchos intactos. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante.