Três assassinatos em 17 dias já fazem deste janeiro o mais violento dos últimos tempos

Na noite de segunda-feira (15), Alegrete foi cenário de mais um episódio de violência, resultando na morte de Edson Guterres dos Santos, conhecido como Papelão, de 71 anos. O crime ocorreu em frente à sua residência na rua Simplicio Jaques, bairro Canudos. Foram encontradas 16 cápsulas nas imediações do corpo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do PAT, dois indivíduos chegaram a pé à casa da vítima, efetuando pelo menos 20 disparos de arma de fogo. Edson não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os suspeitos fugiram em uma moto, que foi avistada na Avenida Doutor Lauro Dorneles. A Brigada Militar foi acionada, isolando a área para as investigações. A perícia chegou por volta da 00h30.

O ano de 2024 já apresenta um aumento nos homicídios em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em janeiro de 2023, ocorreu um único assassinato, o de Vinícius dos Santos Cardoso, conhecido como Neimarzinho, de 20 anos, brutalmente executado a tiros no bairro Renascer. As autoridades informaram que um indivíduo se aproximou a pé, efetuando disparos à queima-roupa.

Neste ano, o primeiro ocorreu na noite do dia 1º, quando Otavio Godoi Pereira, de 45 anos, proprietário de um estabelecimento comercial 24 horas no bairro Promorar, foi alvo de disparos enquanto estava em seu local de trabalho. O segundo caso aconteceu na antiga britadeira, em 4 de janeiro, quando Claudio Augusto de Souza Balejo, de 55 anos, foi atingido por tiros enquanto consertava uma janela no momento do ataque.