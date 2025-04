Homem é preso com maconha, cocaína e dinheiro no bairro Vila Nova

Share on Email

A ação foi realizada por policiais da Brigada Militar durante patrulhamento ostensivo preventivo.

A abordagem ocorreu na rua Simplício Jaques, após informações sobre um veículo VW/Golf que estaria sendo utilizado para transporte de drogas. Durante a revista no interior do carro, os policiais localizaram uma pochete escondida no painel, acima dos pedais, contendo substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Foram apreendidos no local:

8 porções de maconha (139,80g);

20 porções de cocaína (31,20g);

R$ 701,50 em dinheiro.

No momento da abordagem, uma criança, filho do suspeito, também estava no veículo. O menor foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que providenciou o acolhimento e o retorno à família.

O homem recebeu voz de prisão, foi submetido a exame de corpo de delito de praxe e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O veículo também foi apreendido.