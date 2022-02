Homem é preso em flagrante por matar capivara em Alegrete

Um homem, de 60 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (2) por matar animal silvestre e porte ilegal de arma, em Alegrete.

Durante patrulhamento ostensivo, uma guarnição da Brigada Militar identificou um Onix em atitude suspeita. O veículo trafegava em direção a Zona Leste.

Foi realizada a abordagem e feita a identificação dos ocupantes – pai e filho. Durante a revista pessoal, foi encontrado com um dos ocupantes um carregador com munições calibre 22. Já nas buscas realizadas no carro, foi localizada a arma calibre 22 e, no porta-malas, uma capivara morta.

Diante da situação, pai e filho foram levados à Delegacia de Polícia onde o homem de 60 anos assumiu que a arma e a caça eram suas. O filho ficou como testemunha.

Em contato com Delegado de Plantão, foi determinado prisão em flagrante para o idoso. Depois de ouvido, ele seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.