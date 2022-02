Alegrete abriu 481 vagas com carteira assinada de janeiro a dezembro do ano passado

O município encerrou o ano de 2021 de forma positiva. Em dezembro foram criados 45 postos de trabalho formais. O último mês do ano teve 306 admissões contra 261 desligamentos. No acumulado do ano foram 3.606 admissões e 3.125 desligamentos, o que totalizou a abertura de 481 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em Alegrete, dos cinco setores econômicos que integram o indicador, apenas o setor de agropecuária ficou no vermelho. Em dezembro, houve 12 admissões e 18 contratos de trabalhos cessados, resultando num saldo negativo de 6.

O setor que mais contratou foi o comércio, com 121 admissões e 10 postos de trabalho mantidos em dezembro. O setor de indústria admitiu 49 e encerrou o mês com o melhor saldo entre os demais. Foram 21 postos de trabalho aberto no último mês de 2021.

No setor de Serviços foram 94 admissões e 18 vagas de trabalho mantidas no mês de dezembro. O ramo de construção encerrou 2021 com 30 admissões e apenas dois postos de trabalho mantidos.

Já o Estado fechou 2021 também com saldo positivo na geração de empregos no mercado de trabalho formal. O Rio Grande do Sul abriu 140,2 mil vagas com carteira assinada de janeiro a dezembro do ano passado.

O resultado é a diferença entre 1.304.381 contratações e 1.164.100 demissões ao longo do último ano. O saldo positivo ocorre após tombo em 2020, quando o Estado fechou postos em meio ao primeiro ano de pandemia de coronavírus.

No Estado, todos os cinco setores econômicos que integram o indicador ficaram no azul em 2021. Serviços ocupam o primeiro lugar, com abertura de 55.019 vagas. Na sequência, aparecem Indústria (42.255) e comércio (34.430).

Em dezembro, o Estado fechou 17,8 mil vínculos. Esse é apenas o segundo resultado negativo no ano e o pior desempenho para um mês em 2021. Sazonalmente o último mês do ano costuma ficar no vermelho na geração de empregos formais. No entanto, o tombo em dezembro em 2021 foi maior na comparação com o mesmo mês em 2020.

Foto: Eduardo Silveira