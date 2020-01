Obra para colocar iluminação na Avenida Charrua em andamento

O trabalho da obra de iluminação da Avenida Charrua está em andamento. A engenheira eletricista da Secretaria de Infraestrutura, Nathalie Lunardi, informa que uma equipe está no local desde o dia 2 de janeiro.

Ela diz que colocaram os eletrodutos e estão terminando a base para os postes que vão ser colocados na Avenida.

A iluminação da etapa 1, contempla 4 canteiros centrais, a partir da Avenida Caverá até a Rua Sergipe, com aproximadamente 430 metros de extensão nesse trecho. A obra foi retomada no dia 2 de janeiro de 2020, onde as equipes da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura estão trabalhando.

Já foram colocados os eletrodutos e, as bases dos postes (9 unidades), parcialmente. No total serão 14 postes duplos engastados (Conforme NBR6323 e NBR14744), com altura total de 11m e altura livre de 9,5m , com luminárias em tecnologia LED de 80W, num total de 28 unidades.

O material foi adquirido com a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP e, a execução está sendo realizada pelas equipes próprias da Secretaria de Infraestutura, informou a Engenheira.



Os custos da obra em materias, como postes metálicos, luminárias certificadas com garantia de 5 anos, conduítes, hastes de aterramento, cabos isolados e com cobertura, fitas de autofusão e isolantes e, concreto, são na ordem de R$52.313,18 (cinquenta e dois mil e trezentos e treze reais e dezoito centavos). Nestes custos não estão inclusos os valores de mão-de-obra e, maquinário pois, com equipes próprias estes valores foram economizados, comparando-se com uma terceirização, onde o lucro da empresa também deve ser acrescido no valor de uma obra.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Luis Euclides, Nathalie Lunardi