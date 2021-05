Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Porto Alegre

O agressor teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e vai responder por tentativa de feminicídio, descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. O homem foi encontrado no bairro Farrapos e a faca utilizada no crime foi apreendida.

Segundo com a delegada Jeiselaure de Souza, a vítima já havia feito registro de ocorrência por violência doméstica e solicitado medida protetiva de urgência, que foi concedida. No dia 21 de abril, o suspeito descumpriu a medida e foi preso em flagrante, tendo a prisão preventiva decretada. Porém, no dia 30 de abril, teve a liberdade provisória concedida.

De acordo com o relato da mulher e de testemunhas à polícia, o agressor continuou as ameaças após ser libertado e na madrugada do último sábado (29), quando a vítima se deslocava para casa, a abordou na rua. Mesmo diante do pedido para que se afastasse, em razão da medida protetiva, o homem exigiu que queria ver a filha do casal de 4 anos.

“Ao forçar a entrada na casa, começou a gritar e agredir a vítima com socos e pontapés. A vítima pediu socorro aos vizinhos e saiu correndo para a rua, momento em que o agressor desferiu golpes de faca em suas costas e mãos. As vizinhas pediram ajuda, tendo então ele fugido do local com a arma do crime”, diz a polícia.

Fonte: G1