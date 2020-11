Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo

Homem, de 21 anos,foi preso pela Polícia Civil, por porte ilegal de arma de fogo, na tarde da última sexta-feira(6), em Alegrete.

De acordo com o registro, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Macedo.

O proprietário não foi localizado no endereço, apenas o indivíduo que foi preso em razão de munições apreendidas. Segundo informações, durante as buscas, os policiais encontraram no interior da casa, uma espada, um facão, mais de mil reais em dinheiro, celulares e quatro munições calibre 38.

Ao ser questionado sobre a procedência dos objetos apreendidos, o homem disse que estaria apenas “reparando” a residência, conforme solicitação do dono. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em razão das munições. Encaminhado à Delegacia de Polícia foi realizado o registro e arbitrada a fiança de dois salários mínimos. Caso o acusado não tenha realizado o pagamento, também, seria liberado pois o Presídio Estadual de Alegrete está recebendo apenas preso em flagrante sem fiança e condenados.