Homem é preso por tentativa de feminicídio em Caxias do Sul

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Virvi Ramos. O hospital informou que ela está em estado estável.

A polícia afirma que a mulher apresentava ferimentos no pescoço e não conseguia falar. Além de, lesões nos braços, nas mãos e no rosto. A filha não foi ferida.

O homem foi encontrado pela polícia escondido no telhado de zinco, ao lado da sacada do apartamento. A BM diz que ele estava com a faca que utilizou no crime.