Homem é preso por tentativa de sequestro de uma criança de 9 anos

Na tarde desta sexta-feira (24) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Uruguaiana, sob coordenação da Delegada Amanda Andrade, deflagrou a Operação Resgate e prendeu preventivamente um homem de 33 anos.

De acordo com informações, a prisão foi após uma possível tentativa de sequestro de menor ocorrida no último final de semana. O preso é suspeito de abusar sexualmente da criança, seu próprio filho, de 9 anos de idade (do qual já havia sido afastado preventivamente).

As investigações tiveram início no final do ano de 2021, quando houve registro de ocorrência por suspeita de maus-tratos contra a criança. Após acompanhamento do Conselho Tutelar, o menor foi acolhido na Casa Azul e lá relatou todos os abusos sofridos. O suspeito foi ouvido e, posteriormente, encaminhado para a Penitenciária Modulada.