Homem fere mulher com garrafada e paga 3 mil reais para não ir preso

Compartilhe















Homem de 35 anos pagou fiança de 3 mil reais para não ir preso após agredir mulher com uma garrafada. A vítima de 38 anos foi hospitalizada em observação na Unidade de Pronto Atendimento(UPA), Alegrete em razão do ferimento. O corte foi de 6cm teve o laudo de traumatismo cranioencefálico, segundo registro na Delegacia de Polícia.

Conforme informações da Brigada Militar, durante a madrugada uma guarnição foi acionada na rua General Sampaio, em um estabelecimento comercial. No endereço, por volta das 2h30min, uma mulher estava com um corte na testa e perdia muito sangue. Ela foi socorrida pela viatura da Brigada Militar e levada à UPA. O estabelecimento comercial estava fechado e, no interior estavam quatro pessoas, duas mulheres e dois homens. A vítima descreveu aos PMs que a agressão teria ocorrido depois de uma discussão que iniciou por ciúmes do acusado.

O acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. A mulher, que ficou em observação devido à gravidade do ferimento, falou aos policiais militares que o indivíduo seria violento e comentou que teria o desejo de representar e solicitar Medidas Protetivas contra o acusado.

Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante afiançada em 3 mil reais. Depois de pago o valor, o indivíduo foi liberado e responderá em liberdade pela lesão corporal.

Ele não se feriu. O outro casal permaneceu no estacionamento comercial. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar por volta das 2h30min de quinta-feira (13), no Centro, em Alegrete.