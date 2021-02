Força-tarefa encerra festa clandestina com 200 pessoas em Alegrete

Compartilhe















No último final de semana, a fiscalização integrada, composta pelos agentes da administração municipal, da Guarda Municipal, da Brigada Militar e da Polícia Civil e o plantão do Conselho Tutelar atuou intensamente na autuação e combate às aglomerações. Nas noites e madrugadas de sexta-feira (5), sábado (6) e domingo (7) foi realizada em forma de blitz de veículos e abordagem de pedestres que estavam em aglomerações e sem usar máscaras.

Sexta-feira as ações foram realizadas na Praça Getúlio Vargas, na rua Tamandaré, Demétrio Ribeiro, na Av. Ibicuí, no Largo do Centro Cultural. No sábado aconteceram na rua Venâncio Aires e na Praça Getúlio Vargas. O objetivo da operação foi dispersar aglomerações e autuar cidadãos que estavam participando delas. Também houve o registro de ocorrências de trânsito.

No sábado foi desarticulada uma festa com aglomeração de cerca de 200 pessoas. O proprietário foi autuado e na ocasião foi feito o termo circunstanciado com base no art. 268 do Código Penal. Durante as operações também houve a abordagem de menores que estavam realizando direção perigosa na Praça Getúlio Vargas, os mesmos foram encaminhados à polícia civil e ao conselho tutelar. Foram lavrados 34 autos de infração de trânsito, entre eles por se recusar a realizar teste, por permitir ou conduzir veículo sem CNH ou PPD e/ou não licenciado.

Neste final de semana não foram multados estabelecimentos comerciais, alguns foram apenas orientados sobre as normas de funcionamento na bandeira vermelha. O secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania Rui Medeiros afirma que o trabalho da fiscalização é muito importante para conter a disseminação do vírus e manter a conscientização sobre os protocolos de distanciamento social. “É fundamental que nossa população tenha conhecimento de que a fiscalização não atua contra setores específicos, mas sim a favor da saúde de todos. A luta para conter a disseminação do vírus é árdua, precisa da colaboração de todos e a fiscalização tem um papel fundamental nisso”, aponta.