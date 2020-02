Homem ferido com golpes de faca, no centro de Alegrete, passou por cirurgia

Homem de 40 anos é ferido com faca e precisou passar por cirurgia, de acordo com a Brigada Militar.

Na manhã de domingo(16), uma guarnição foi acionada através do 190 para verificar uma briga no Centro. O relato era de que teria um indivíduo armado com faca. No local, os policiais conversaram com populares e foram informados de que um homem havia descido para rua General Neto e tinha sido esfaqueado.

Já os suspeitos tinham saído correndo pela General Vitorino. Durante o patrulhamento para averiguar a situação, diante das características, os PMs localizaram um trio na Avenida Doutor Lauro Dornelles. Na abordagem, um dos homens desacatou a guarnição. Sendo que os suspeitos, dois homens e uma mulher foram conduzidos à UPA e posteriormente para DP. Na Unidade de Pronto Atendimento, os policiais ficaram sabendo que a vítima estava passando por atendimento e seria levada ao bloco cirúrgico. O homem estava com ferimentos nos dois braços.

A vítima indicou que o autor das facadas teria sido o indivíduo de 26 anos que estava com os policiais. Ele recebeu voz de prisão e com os outros dois foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Em contato com a delegada de plantão doi determinado registro simples por lesão corporal. Depois que o trio foi ouvido, todos foram liberados.

A vítima iria passar por cirurgia e não há mais detalhes sobre o estado de saúde. Apenas que permanecia internado na Santa Casa.