Homem furta dez bombas de chimarrão de Joalheria

A vítima disse aos policiais civis que estava atendendo em sua loja quando um homem entrou no local. Branco e de estatura média, o indivíduo conseguiu ludibriar o proprietário que estava envolvido no atendimento do outro cliente e furtou cerca de dez bombas de chimarrão.

O homem falou que as câmeras de videomonitoramento da loja, no momento da ação do indivíduo, não estavam funcionando. Ele ressaltou que o prejuízo é superior a 4 mil reais.

Quem tiver qualquer informação sobre os produtos deve entrar em contato com a Brigada Militar através do 190.

Comprar produtos sem origem, se for comprovado que se trata de furto, a pessoa pode ser presa por receptação.