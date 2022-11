Startup propõe projeto para qualificar paradas de ônibus com mais acessibilidade e tecnologia

Share on Email

Conforme João Manoel, trata-se da mobilidade urbana e da remoção, remanejamento, fornecimento, instalação e manutenção dos abrigos de ônibus da Rua Nossa Senhora do Carmo, esquina com a Praça Getúlio Vargas.

A iniciativa da Startup UNMO ao município de Alegrete, visa constatar a viabilidade para novos investimentos no mobiliário urbano da cidade, afim de promover qualidade de vida aos cidadãos.

O jovem empresário de 22 anos, Douglas Hernandez, head de inovação e idealizador da proposta, criou sua empresa de projetos arquitetônicos com foco em soluções urbanas ao decorrer de sua formação na PUCRS em Porto Alegre, e decidiu estrear sua Startup e operações em sua cidade natal. “A origem da UNMO parte da pretensão de criar impacto e ser protagonista no desenvolvimento de cidades inteligentes. Incrementamos o convencional com o inovador, entregando projetos de desenvolvimento urbano ponderados a quem os forem dedicados, suprindo suas particularidades.”

Douglas ainda menciona que, “com fortes pilares e posicionamento moral, não há como uma empresa não obter sucesso.”

De caráter sofisticado, sustentável e transparente, a proposta entrega acessibilidade, conectividade e qualidade de vida tanto para os usuários do transporte público quanto para os habitantes em geral.

Perfis de LED foram utilizados para iluminação artificial, cômoda e elegante nos telhados e postes balizadores, conectados junto a 8 pontos elétricos para carregamento de eletrônicos e demais componentes aos quatro módulos de placas solares para geração de energia limpa.



Como proposta, a solução da mobilidade urbana da via, tem 25 metros de calçada em piso podo tátil acessível a PCD com amplo espaço de circulação e proteção em toda sua extensão com guard-rails metálicos anti-impacto. O corredor dos ônibus passa para o lado esquerdo, e a via direita é liberada para circulação livre de veículos.

O projeto ainda conta com duas lixeiras revestidas e de fácil manutenção, bancos modernos e pendentes da estrutura com espaço lateral para até dois cadeirantes, câmeras de segurança de alta definição

conectadas ao sistema interno de monitoramento do município, wi-fi gratuito e um espaço arborizado deliberado para uso livre da população.



O futuro engenheiro ressalta a precária situação atual dos abrigos de ônibus do município e da parada em questão, onde não há sequer acessibilidade para cadeirantes e demais PCD’s.

A posição dos abrigos atrapalha a circulação da calçada lateral, acumula sujeira e não protege contra quaisquer condições climáticas. Além disso, o acesso ao ônibus dificulta a mobilidade dos carros na via. Essas e demais questões são expressamente solucionadas na proposta do projeto e podem ser replicadas em diversas paradas do município.