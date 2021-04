Homem invade a casa da sogra e, de facão em punho, risca as paredes e ameaca a ex-companheira

Compartilhe















No último domingo(4), mulher de 25 anos foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro.

Ela estava na casa da mãe, localizada na região central de Alegrete, quando o acusado chegou no endereço e pediu para ver os filhos do casal. Um de 8 e outro de 5 anos. No momento em que a vítima abriu a porta, ele a empurrou e tirou um facão da cintura. Logo depois, o indivíduo de 30 anos passou o facão na parede da casa e no rosto da ex.

Mas a forma que ele passou o facão, o fio da navalha ficou oposto, por esse motivo, não provocou ferimentos. A vítima acrescentou aos policiais que ela teve um relacionamento de cinco anos com o acusado e há dois meses estão separados. Diante da agressão física e verbal, pois o acusado a ameaçou de morte, a mulher realizou registro na Delegacia de Polícia. Ela solicitou Medidas Protetivas e a representação criminal contra o ex.