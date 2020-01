Homem invade casa, agride ex com medida protetiva e é preso pela Brigada Militar

Na sequência de prisões, desta vez, os policiais militares colocaram mais um agressor atrás das grades.

Na noite de quinta-feira (2), as guarnições tiveram êxito em prender um indivíduo de 26 anos por Maria da Penha, no bairro Vila Nova. Ele invadiu a casa da ex- mulher de 28 anos. Ela tinha medidas protetivas, mesmo assim, foi agredida pelo acusado.

De acordo com a ocorrência, vulgo Negão, já havia descumprido outras vezes a medida protetiva, porém, fugia antes da guarnição chegar no local.

Mas na noite de ontem, depois que ele invadiu a casa, descumprido a medida protetiva, agrediu a ex e tentou fugir, foi interceptado e preso pela Brigada Militar.

Assim que percebeu as viaturas, Negão saiu correndo entre os pátios das residências, mas não conseguiu ir muito longe e foi cercado e interceptado pelos policiais.

Ao ser identificado, além dos motivos já citados para a prisão, foi constatado que ele também estava com um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela Comarca de Alegrete.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e posteriormente conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.