Fogos que matam: na noite da virada, cadelinha morreu depois de uma convulsão

Baronesa foi mais uma vítima dos fogos de artifício, na virada do ano novo.

A cachorrinha de raça Australiana, de três anos, sofreu uma convulsão depois de fugir de casa, devido ao pavor e o medo dos fogos. Conforme o proprietário, Rodrigo Goulart, ele e a família saíram na noite da virada e quando retornaram ela havia saído. Ele, que reside no bairro Vera Cruz, iniciou uma verdadeira peregrinação atrás de Baronesa.

Logo recebeu algumas informações, de que ela estava no bairro Prado, ali já tinha percorrido mais de três locais diferentes.

Alguns relatos foram de que as pessoas não conseguiram acalmá-la. Baronesa não resistiu a uma convulsão e morreu na rua, depois de correr muito.

Rodrigo disse que lamenta ainda mais pelo fato de não saber qual foi o destino do corpo da cachorrinha de estimação. “Recebi a foto dela já sem vida, mas quando fui buscá-la para enterrá-la as pessoas não souberam informar quem teria retirado o corpo antes e para onde” – citou.

Rodrigo disse que Baronesa era o xodó da família. Ela era muito amável com todos, mas principalmente com as crianças. Ele tem dois filhos de 2 e 7 anos.

“Moramos eu, minha esposa e nossos pequenos. Baronesa estava sempre por perto, era muito amada por todos, está sendo muito difícil” – ponderou.

A cachorrinha foi apenas uma de tantos outros cães vítimas dos fogos. Os que não tiveram convulsões, ou até mesmo óbito como Baronesa, fugiram de casa ou se feriram em brigas com outros cães.

Nas redes sociais foram inúmeros pedidos de auxílio para localizar animais perdidos.

Mas um ano com essa triste realidade, já que o projeto que proibia o uso de fogos com barulho, da Vereadora Vanda Dorneles foi rejeitado na Câmara de Vereadores, no ano de 2018. O motivo seria por ter sido inconstitucional, por constar a proibição da comercialização dos fogos. Entretanto, o projeto apresentado pela Vereadora, não era somente relacionado aos Pets, mas também aos idosos, autistas, hospitais entre outros. Dos 15 vereadores, 9 rejeitaram.

Flaviane Antolini Favero