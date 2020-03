Homem mata ex-companheira a tiros e se mata em Gravataí, diz polícia

Jocemara já havia registrado ocorrência contra o ex-companheiro por lesão corporal, ameaça e vias de fato. “Recentemente, no dia 19/02/2020, ela havia registrado uma ocorrência de cárcere privado e solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas. O agressor foi ouvido na DEAM [Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher] e negou todas as acusações”, apontou o delegado.