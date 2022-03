Homem morre em acidente na ERS-122, em Bom Princípio

Um homem de 43 anos morreu, na madrugada deste sábado (26), após sofrer um acidente de carro na ERS-122, em Bom Princípio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A vítima não teve a identidade divulgada.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o homem dirigia um Toyota Corolla com placas de Bom Princípio no sentido Capital – Serra, quando por volta das 2h15 teria perdido o controle do carro e saído da pista. O acidente aconteceu no km 22.

O motorista teria passado sobre o canteiro direito, se chocando com uma árvore. Ele morreu no local.

Ainda segundo o CRBM, análises preliminares indicam que, possivelmente, a vítima não estava usando o cinto de segurança.

Fonte: G1