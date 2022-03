Capitão Magno Siqueira já responde pelo comando da BM em Alegrete

Depois da saída do Capitão Jean Quatrin de Alegrete, em fevereiro deste ano, após sete anos à frente do Comando do Esquadrão, o Capitão Magno Siqueira, que já realizou outros trabalhos em Alegrete, em momentos distintos, assumiu o posto de comandante do 2°RPMon.

Desta forma, Capitão Siqueira, atualmente é Comandante do Esquadrão em Alegrete e responde pelo comando dos Municípios de São Gabriel, Rosário do Sul e o Esquadrão de Santana do Livramento.

Neste primeiro mês de atuação, aqui na cidade, Capitão Siqueira implementou, novamente, a patrulha rural que já tem excelentes resultados em duas semanas, com apreensões e três prisões.

As experiências do Capitão Siqueira em outros Municípios vão agregar ainda mais para, desta forma, contribuir com o atuante trabalho ostensivo e repreensivo do policiais militares de Alegrete.

No Município, os números sempre foram destaques positivos e, embora haja um déficit no efetivo, já sabido há anos, a atuação dos policiais é incansável.

Capitão Siqueira atuou por sete anos em Rosário do Sul, no 3º Esquadrão de Polícia Montada (PMon). Em fevereiro quando foi anunciada sua saída para, também, assumir o comando do Policiamento Ostensivo do 2º Regimento de Polícia Montada (RP Mon), em Santana do Livramento, ocorreu uma grande manifestação na cidade para que ele continuasse à frente do Esquadrão de Rosário do Sul.

Em Santana do Livramento, Capitão Siqueira disse ao Jornal A Platéia, que entende que a maioria dos crimes geralmente ocorre a partir do tráfico de drogas. O indivíduo que furta, vende para o consumo de drogas.

Isso, ao ser questionado sobre os dados relacionados ao número de furtos, o que não é diferente em Alegrete e, pelos dados em atuações em outros municípios, Capitão Siqueira além de comandar, também, está à frente de ações que buscam a repressão a todos os crimes.