Homem preso acusado de estuprar adolescente em Uruguaiana

Compartilhe









71 Shares

Crime ocorreu na noite de domingo e o homem foi preso em flagrante delito. Uma adolescente, de 15 anos, foi vítima de um estupro na noite de domingo, 23/8.

O autor do crime foi preso em flagrante delito e recolhido à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana (Pmeu). O fato ocorreu por volta de 22h30min, no bairro São Miguel, próximo a casa da vítima. De acordo com as informações coletadas pela Polícia Civil, a menina estava na frente de casa quando o autor do crime passava pelo local.

Drogado, ele partiu para cima da adolescente, a arrastou para um local escuro nas proximidades e deu início ao ato. A menina foi socorrida logo em seguida. A adolescente foi encaminhada para atendimento médico e, fisicamente, passa bem. Nesta segunda-feira, 24/8,ele foi submetido a exames periciais e encaminhado à penitenciaria Modulada Estadual de Uruguaiana (Pmeu).

Fonte: Muda Uruguaiana