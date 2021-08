Homem que procura por familiares e vive na rua, já esteve dois meses na Casa de Passagem

Share on Email

Na semana passada, a reportagem do PAT recebeu a solicitação de uma alegretense para auxiliar um senhor que estava pedindo um prato de comida e, ela se comoveu com a história dele. Naquela noite, o homem disse que é alegretense, porém, há muitos anos saiu da terra Natal e, hoje, não tinha conhecimento de onde estavam os familiares, inclusive, não sabia se a mãe ainda estava viva.

Ao ser questionado, sobre a Casa de Passagem (albergue), ele teria informado que ainda não tinha procurado. E, desta forma, estava ficando na Praça e na Estação Rodoviária. Mas a intenção da jovem, com a autorização de Jeferson Romário Moreira da Costa, de 44 anos, era localizar seus familiares.

Depois da veiculação da reportagens algumas informações foram repassadas entre elas, através do Serviço de Assistência Social do Município que por cerca de dois meses, Jeferson foi acolhido e recebeu alimentação. Os assistentes também buscaram localizar os familiares, porém, sem sucesso. Jeferson saiu do local pois, como em todos os locais, algumas regras são impostas para que o ambiente mantenha a ordem e também para segurança de todos. O que na maioria das vezes acaba se tornando um problema para os acolhidos, pois não aceitam.

Sendo assim, mesmo com todo o acolhimento do Município, através da Secretaria de Assistência Social, Jeferson optou por ficar na rua.