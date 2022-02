Homem rouba pedestre e acaba preso com ajuda de morador

Homem de 23 anos, foi preso em flagrante após roubar mulher no bairro Vila Nova.

O acusado estava próximo ao Irma quando foi interceptado pelos policiais. De acordo com informações da ocorrência, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada por uma mulher que estava passando embaixo da passarela, na Viação Férrea, quando um indivíduo a roubou.

Diante das características, os policiais se deslocaram até o bairro Vila Nova e, um morador disse que o acusado tinha passado pela rua Joaquim Astrar.

Correndo, o assaltante tentou se refugiar no prédio do Irma, entretanto, foi interceptado pelos PMs. Com o acusado, estavam os objetos pessoais roubados da vítima, além, do celular e o carregador.

A mulher disse aos policiais que o acusado chegou gritando que era para ela entregar a bolsa e, ainda puxou com força do seu braço. Ele também, retirou outra sacola do braço da vítima.

Depois saiu correndo em direção ao bairro Vila Nova.

Diante do testemunho da vítima e da apreensão dos objetos, o acusado foi levado à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o auto de Prisão em Flagrante por roubo. Depois de ouvido, o indivíduo foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.