Afinal, qual foi o propósito das falsas bombas; a polícia não tem pistas

O que teria motivado a colocação de falsos explosivos em pontes no interior do Município e quem poderia ser o autor? Muitas indagações ocorreram acerca de uma possível tentativa de assalto, entre outras especulações que geraram frisson na população.

O PAT entrevistou o Capitão Jean Quatrin, da Brigada Militar, Delegado Regional da Polícia Civil, Valeriano Neto e Bombeiros.

A manhã de ontem(9), foi de grande mobilização no interior de Alegrete devido a suposto artefato que simulava uma bomba. Esquadrão Antibombas foi mobilizado na ocorrência registrada na Estrada da Encruzilhada – localidade do Lageadinho.

O Esquadrão Antibombas da Brigada Militar(BOPE), de Porto Alegrete foi acionado na noite de terça-feira, após a localização de um suposto explosivo em uma ponte, cerca de 30KM da cidade.

Afixado na estrutura da ponte, o objeto que simulava uma bomba, foi localizado por um morador das imediações que acionou a Brigada Militar. Os policiais militares do 2°RPMon isolaram a área por medida de segurança e, desde a noite de terça, até a chegada do efetivo do BOPE, uma viatura permaneceu nas imediações. Os policiais do Esquadrão anti bombas chegaram pela manhã(9), em uma aeronave que pousou no aeroporto de Alegrete e, imediatamente foram ao local. Na sequência, foi localizada em uma outra ponte, desta vez, cerca de 15KM da cidade, um outro artefato que, até então, indicava que seria outra bomba.

A equipe do BOPE constatou que tratava-se de falsos artefatos explosivos. Os dois simulacros foram explodidos e o material que restou entregue à Polícia Civil de Alegrete.

Durante o trabalho houve a presença de policiais militares, com a efetiva participação do Capitão Jean Quatrin, Comandante do 2º RPMon, da Brigada Militar, que acompanhou toda ação e inspecionou as pontes. Das três localizadas naquela região, duas estavam com os artefatos e uma não.

Corpo de Bombeiros através do sargento Ramos e soldados Borges e Lucas, Guarda Municipal, sendo Diretor, Angelo Tertuliano e os guardas municipais, Luciano, Celso e Rogério. Também estiveram no local, o militares do Exército Brasileiro e o Delegado da Polícia Civil, Erickson Gonçalves com policiais do Setor de investigação.

Em contato com os Bombeiros, sargento Ramos pontuou que a guarnição teve por objetivo prestar todo apoio e segurança aos policiais do BOPE. “Em uma situação assim, caso ocorra algum risco como a explosão do artefato na ponte, possível fogo em vegetação entre outras possibilidades, a equipe dos Bombeiros esteve lá para dar segurança durante a execução do serviço, assim como, a ambulância do Município” – explicou.

Já o Capitão Jean Quatrin, Comandante do 2º RPMon, pontuou que não há nenhuma linha, até o momento de suspeitas, porém, ressaltou que, desde a comunicação até a constatação de que eram dois simulacros os policias militares realizaram o isolamento da área sendo 100 metros de distancia da área. Sendo liberado o tráfego apenas após o término do trabalho do BOPE. “O 2°RPMon se mantém em alerta e a população pode ficar tranquila que estamos atentos com ações ostensivas e preventivas diuturnamente, contudo, qualquer situação suspeita é importante o comunicado para o 190”- acrescenta.

Na região do Lageadinho, próximo às pontes que foram localizados os artefatos, um produtor disse que visualizou dois indivíduos na noite de segunda-feira e um veículo que não soube informar o modelo. Inicialmente, o receio foi de que poderia ser um possível abigeato. Algo que reforça a informação de que os simulacros estavam nas pontes há pouco tempo.

Já o Delegado Regional Valeriano Neto, destacou que o material recolhido pelos policiais do BOPE foi entregue e deve ser analisado. Até o momento, nenhuma linha de investigação é descartada, entretanto, não foram repassados mais detalhes devido ao andamento do inquérito que deverá posteriormente esclarecer o que estava por trás dessa ação.

Não sabemos se as investigações vão esclarecer o verdadeiro propósito desse caso. Mas que teve uma finalidade, obviamente teve, mas qual ou quais? Façam suas apostas!