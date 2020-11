Homem tem mal súbito e morre em via pública no bairro Promorar

Na tarde desta terça-feira(24), um homem de 57 anos veio a óbito depois de ter um mal súbito em via pública. Ele havia saído de casa e poucos metros depois sentiu-se mal e pediu ajuda. Populares acionaram o Samu, mas quando os técnicos chegaram no local ele já estava sem vida. O senhor estava sentado embaixo de uma árvore.

A Brigada Militar foi acionada e está no endereço aguardando a Polícia Civil. Ainda não há informações se a Perícia será acionada. De acordo com os policiais, um familiar esta com o corpo aguardando a Civil. O relato é que o homem identificado como Antônio Otávio Casado da Rosa, residia sozinho em uma casa, no mesmo pátio de outros familiares. Ele teria histórico de problemas de saúde.

O fato ocorreu na rua Silvana Maria Elizalde, no bairro Promorar. Não havia sinais de violência no corpo, segundo os policiais militares. O calor de quase 40°C pode ter contribuído para o óbito. O local foi isolado.