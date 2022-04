Homem tem surto e desaparece em Alegrete

Share on Email

Desaparecido desde a noite de ontem(26), Vagner da Silva Soares, de 43 anos, está sendo exaustivamente, procurado pela família. Ele teve um surto e fugiu pulando muros e invadindo pátios, no bairro Tancredo Neves, em Alegrete.

As filhas conversaram com o PAT e pediram ajuda, na tentativa de que o pai seja localizado. Conforme informações de Kamili, Vagner teve um surto, na casa de um familiar e saiu transtornado, com pouca roupa, os pés descalços e sem telefone.

As duas filhas, de Vagner, já foram na UPA, na Delegacia de Polícia e em vários locais que ele poderia estar, entretanto, até o momento, sem nenhuma informação que indique o paradeiro do alegretense.