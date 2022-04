Homem que diz ter comprado moto, e pago com cesta básica, é preso pela PC

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A prisão ocorreu por meio dos policiais do Setor de Investigação da 1ª DP de Alegrete, sob a coordenação da Delegada de Polícia Fernanda Mendonça.

De acordo com a ocorrência, o acusado foi localizado e preso em flagrante, no bairro Pedreiras, pelo delito de receptação de uma moto Biz, subtraída na cidade de Artigas, no Uruguai.

Motorista, embriagado e sem CNH, provoca acidente e é preso em flagrante

O indivíduo afirmou ter adquirido a moto de um homem que se apresentou como Rodrigo, pagando uma cesta básica por ela. O preso foi encaminhado à DPPA, tendo sido autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Telefones da Polícia Civil para denúncias – (55) 34270318 e Whatsapp (55) 984511689