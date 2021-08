Hospital Conceição restringe visitas e atendimentos após surto de Covid-19

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, registrou um surto de Covid-19 e decidiu, a partir desta sexta-feira (6), restringir atendimentos e visitas por tempo indeterminado. Ao todo, 35 pacientes e 12 funcionários tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus nos últimos três dias.

O surto aconteceu em sete áreas da instituição simultaneamente. A alta taxa de transmissão em um curto espaço de tempo chamou a atenção dos médicos. Há cinco suspeitas de infecção pela variante delta.

“Estamos investigando as fontes de contaminação, mas, considerando que há um surto de característica explosiva, nos leva a crer que pode ser a variante delta. No início desta semana recebemos uma notificação da vigilância estadual, de que nós tínhamos uns casos suspeitos, um dos casos confirmados hospitalizados aqui na instituição era da variante delta”, confirma Ivana Varela, epidemiologista do Grupo Hospitalar Conceição.

Tudo isto ocorre em um momento em que a média de hospitalizações e atendimentos por Covid estava em queda. As amostras dos testes feitos com as pessoas infectadas foram enviadas à Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para confirmar se são da variante delta, com origem na Índia, ou da gama, oriunda do Brasil.

“Os pacientes já estão todos isolados. Nós estamos fazendo o rastreio necessário em todos os seus contactantes e funcionários, e todas as medidas estão sendo tomadas já se pressupondo que seja a cepa delta”, diz Renato Cassol, coordenador do controle de infecção Hospital Conceição.

O hospital suspendeu exames ambulatoriais e cirurgias eletivas. Só as oncológicas serão feitas neste momento, e o setor de emergência deve receber apenas casos encaminhados pelo Samu.

Vigilância em Saúde alerta sobre a delta

Técnicos da Vigilância em Saúde de Porto Alegre monitoram o surto desde a noite de quinta (5). Segundo a Prefeitura da Capital, eles vão acompanhar todas as ações de prevenção anunciadas pelo hospital e aguardam o resultado do sequenciamento genético.

“O que a gente observou nos outros países é uma epidemia de não vacinados. Nos lugares com vacinação avançada, menos óbitos e internações. Em lugares com menos vacinação, explosão de internação. A gente tem que cuidar, porque a gente está em uma situação intermediária”, alerta a epidemiologista e Reitora da UFCSPA, Lúcia Pellanda.

O Hospital Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, também registrou um surto, mas afirma que já foi controlado. Os testes realizados nos pacientes de lá não confirmaram a presença da variante delta.

Contudo, o infectologista Eduardo Sprinz acredita que mais casos da cepa indiana devem aparecer no Rio Grande do Sul.

“A variante delta, se já não está aqui em maior número, certamente ficará em maior número. Isso é inevitável. Porque a gente se expõe, a gente não se protege de forma adequada. O grande desafio é saber se as nossas vacinas serão ou serão suficientes para garantir que essa infecção não evolua para formas mais graves”, afirma o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas.

Veja a lista de medidas do GHC

Estão suspensas as visitas por tempo indeterminado no Hospital Conceição

Estão temporariamente suspensos os exames ambulatoriais no Hospital Conceição, como endoscopia, tomografia, medicina nuclear, etc

Emergência do Hospital Conceição atenderá somente casos graves, enviados pelo SAMU

Cirurgias eletivas estão suspensas no Hospital Conceição por 15 dias, exceto casos graves e cirurgias oncológicas

Novas internações estão suspensas no Hospital Conceição até que se controle os surtos