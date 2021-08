Intitulado ‘Reviver-Causos do Coração’, a obra marca a estreia do escritor no gênero literário de contos e foi anunciada no Brasil e em Portugal pela editora portuguesa Chiado Books. A ideia é, posteriormente, expandir para outros países de língua latina.

“Quero ressaltar a importância de Alegrete nessa obra, pois ela só foi possível, graças as singelas memórias da minha feliz infância, a qual passei nos braços acolhedores de um lugarejo mágico da nossa campanha gaúcha”.- fala Giba.

A publicação traz uma coletânea de causos, que o alegretense, relata, carregado de sentimentos. Os fatos são a vivência da infância interiorana.

“Acho que Reviver-Causos do Coração vem em boa hora, pois dado aos tempos sombrios e de pandemia em que vivemos, as pessoas com maior sensibilidade, do mundo todo, estão voltando-se para dentro de si e refletindo sobre as coisa singelas da vida, e não existe nada mais singelo em nosso caminho, do que o nosso tempo criança”- acrescenta.

Poeta e escritor, Giba saiu de Alegrete, ainda jovem, para conhecer o mundo. Entre as cidades que morou estão Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, além de Barcelona, na Espanha. Na carreira publicitária possui prêmios como Abril, Cannes, Colunistas, Eurobest, de Nova Iorque e Profissionais do Ano.

O profissional também é “agitador cultural”, consultor de Marketing, designer e produtor musical. Como poeta, tem participações e premiações nos festivais de música nativa do Sul do país e lançou, recentemente, o CD de música regional ‘Comungando’. Possui ainda dois livros publicados: ‘Ao Sul do Coração’ e ‘Estampas do Pampa’.

O prefácio e a orelha são de outros dois profissionais da Publicidade: Renato Konrath e Edson Otero, respectivamente.