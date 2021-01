Hospital Cristo Redentor registra um atendimento a ferido por fogos de artifício

— No momento, ele está clinicamente bem e estável. Infelizmente, teve a perda de alguns dedos. Quando manuseados da forma errada, os fogos são perigosos. Não se pode segurar esses artefatos na mão. O ideal é que eles sejam colocados a certa distância de todos, posicionados em um suporte e acionados com um pavio para que a pessoa tenha tempo de se distanciar antes de a explosão começar.

No ano passado, nenhum hospital da rede havia registrado casos de feridos por artefatos pirotécnicos.

Já no Hospital Pronto Socorro (HPS) não houve registro de atendimento hospitalar nesta virada de ano. No Réveillon 2020, o HPS atendeu um paciente com ferimentos graves.