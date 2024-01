Identificado ciclista que morreu atropelado na BR 290 em Alegrete

Na madrugada desta quarta-feira(10), por volta da 1h, Vilson Egress Escobar, 61 anos, faleceu após ser atingido por uma caminhonete Ford 250 na BR-290, entre o trevo e a indústria Caal, no km 583, em Alegrete.

Licitação da empresa que fará concurso público da Prefeitura será na próxima semana

Segundo relatos do motorista envolvido no acidente, ele só percebeu a presença do ciclista quando estava muito próximo, uma vez que as roupas de Vilson, natural de Rosário do Sul, eram escuras e não havia sinalização adequada na bicicleta. A colisão resultou em lesões graves, o idoso não resistiu e veio a óbito no local.

BBB 24| Matteus consolidou uma imagem solidária e autêntica ao longo de quase 19h de prova

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local para prestar atendimento à ocorrência. O tráfego na região foi temporariamente interrompido e ficou em meia pista, para permitir a realização dos procedimentos necessários, sendo liberado posteriormente.

Foto: Dariano Moraes