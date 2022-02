Idoso de 66 anos foi esfaqueado no Bairro Segabinazzi

Conforme apurou a reportagem, a vítima sofreu cerca de quatro a seis perfurações no peito e também apresentava ferimentos na cabeça, devido a uma pedrada e escoriações nas mãos.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada no final da tarde de ontem (21), no bairro Segabinazzi, Zona Leste, de Alegrete, com a denúncia de que uma pessoa teria sido vítima de uma tentativa de homicídio.

No endereço, os policiais conversaram com populares que informaram que o idoso estava na UPA.

Já o autor, havia fugido do local. Na Unidade de Pronto Atendimento verificou-se que a vítima estava em atendimento médico e apresentava ferimentos no peito, na cabeça e nas mãos. Segundo informações médicas, o idoso foi atingido por golpes de faca no peito, levou uma pedrada na cabeça e tinha outros ferimentos nas mãos, mas não apresentava risco de morte.

Até o momento, não havia mais detalhes sobre o suspeito do crime.