Comitê Suprapartidário em apoio a Lula é instalado em Alegrete

No último sábado (19), ocorreu na Câmara de Vereadores de Alegrete, o 1º Comitê Suprapartidário em Apoio ao ex-presidente Lula, reunindo representantes do PT, PSB, PDT, MDB, PP, PCdoB, Republicanos e PV, além de sindicalistas e movimentos sociais, de Alegrete, Quaraí, Barra do Quaraí, Rosário do Sul, São Gabriel, Manoel Viana e Uruguaiana.

Estiveram presente no encontro o deputado federal Paulo Pimenta, presidente estadual do PT, e o deputado estadual Luiz Fernando Mainardi (PT). A coordenação da campanha é do prefeito Maher Jaber (PDT), de Barra do Quaraí.

Uma das pessoas mais próximas ao ex-presidente Lula, Paulo Pimenta afirmou que o momento é delicado, mas concluiu dizendo que “o presidente Lula é a pessoa mais preparada para governar e unificar o país mais uma vez”. Segundo Mainardi, o encontro será exemplo para outros municípios do país. “Eu fico muito emocionado com o que está acontecendo aqui hoje. Sempre lembraremos que foi aqui, no Alegrete, que nós fizemos história, unificando pensamentos divergentes em prol de um futuro melhor para nosso país”, finalizou.

O ato é inédito no Brasil, em que partidos de esquerda e direita se uniram em prol da candidatura do ex-presidente Lula, com a presença de prefeitos, secretários e vereadores de diversos municípios. A ideia é que, após este encontro regional, cada cidade crie seu próprio comitê suprapartidário.



Por : Fernando Risch – Jornalista