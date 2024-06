Idoso de 85 anos é atropelado na BR-290 em Alegrete

Share on Email

Um acidente envolvendo um pedestre e um veículo Parati, emplacado em Alegrete, ocorreu hoje (30) às 18h50min na BR-290. A ocorrência resultou em lesões graves para um idoso de 85 anos, em razão do trauma na cabeça.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Alegrete. O condutor do veículo, um homem de 54 anos, prestou socorro imediatamente após o atropelamento. O teste do etilômetro realizado no motorista teve resultado negativo.